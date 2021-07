Razkrivamo, kaj se je po oddaji zgodilo z Anjo in Gregorjem

Oddaja Sanjski moški je končno dočakala epilog,pa je zadnjo vrtnico podaril 22-letni. Čeprav so poljubi med njima kar deževali, pa sta se njuni poti kmalu razšli.»Z Anjo sva se že naslednji dan dobila v Velenju in se odkrito pogovorila, kako in kaj. Po zares dolgem in predvsem popolnoma odkritem pogovoru sva sklenila, da je razlika v letih med nama prevelika in da ima ona v življenju trenutno drugačne želje in potrebe kot jaz,« je za Zadovoljna.si dejal Gregor in dodal, da je Anja sicer zrelo dekle, a da se kljub temu še išče.»Super punca je, a lažje bi bilo, če bi se spoznala, ko bi bilo meni 40 in njej 30. Zdaj pa nisva hotela tvegati in se igrati s čustvi, ker bi bila na koncu samo oba prizadeta. Tako je za nama čudovita izkušnja in ostalo nama je tudi lepo prijateljstvo,« še dodaja sanjski moški.Kaj pa na vse to pravi Anja? »Po koncu snemanja sva oba komaj čakala, da greva vsak k sebi domov, si spočijeva in predelava vsa čustva. Naslednji dan pa sva se dobila in se sporazumno odločila, da odideva vsak svojo pot,« zagotavlja Velenjčanka. Pravi še, da je bila odločitev skupna ter da sta ohranila dobre odnose: »Nimava nikakršnih zamer eden do drugega.«