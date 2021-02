Razkrivamo, kaj je Zoran Janković na začetku prodal svoji Miji (VIDEO)

Ob 120. obletnici ene izmed najbolj priznanih gimnazij v Sloveniji, Gimnazije Poljane v Ljubljani, je nastal film, v katerem je spomine na šolanje podelilo 43 bivših dijakinj in dijakov, danes pomembnih osebnosti slovenskega in širšega prostora. Pogovore z njimi je vodil prav tako bivši poljanec Nejc Levstik.



Film so oblikovali z intervjuji, v katerih so sodelovali znani humanisti, ekonomisti, pravniki, umetniki, znanstveniki, kulturniki in politiki.



Tako so se svojih gimnazijskih let spominjali Vesna Milek, Ula Furlan, Rajko Kenda, Arne Hodalič, Gregor Repovž, Miha Hočevar, Miša Molk in drugi.



Usodna prodaja vstopnice za ples



Ljubljanski župan Zoran Janković pa je ob tem razkril, kako je spoznal svojo ženo Mijo, s katero je poročen še 46 let. »V tretjem letniku sem jo videl na stopnišču in kontakt je bil zelo enostaven. Prodal sem ji vstopnico za ples,« je o prvem srečanju povedal Janković. Mama pa mu je pripeljala avto na ples, da se je lahko odpeljal domov.







»Ko sem šel po ključe, sem ji rekel, da je to moja punca,« je še razkril in dodal, da jo je takrat videl drugič v življenju, a sta vseeno poročena že skoraj pol stoletja.

