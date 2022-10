Razkrivamo, česa Janez Cigler Kralj ni povedal prav nikomur

Do prvega kroga predsedniških volitev nas loči le še nekaj dni. O tem, kakšne poglede na družbeno in politično dogajanje imajo predsedniški kandidati, je bilo že veliko povedano, mi pa smo jim zastavili nekoliko bolj osebna vprašanja: med drugim, kaj znajo skuhati in kdaj so se prvič zaljubili. Objavljamo zadnjega v seriji intervjujev s predsedniškimi kandidati.

Janez Cigler Kralj, ki predvsem mlajšo populacijo redno nagovarja tudi na spletnih omrežjih, nam je med drugim zaupal, kateri film zna skoraj na pamet in katero skrivnost je v osnovni šoli zadržal le zase.

Kakšno glasbo poslušate v avtu?

Trenutno Trkajevo zgoščenko Repki, zaradi otrok.

Vaš najljubši film?

Moj ata, socialistični kulak. Zelo dobro oriše življenje preprostih ljudi, kako se znajti v prelomnih obdobjih hitrih političnih sprememb in pohoda totalitarizma. Znam ga skoraj na pamet.

Kaj pa knjiga?

To noč sem jo videl, Drago Jančar. Pretrese z osebno zgodbo, tragedijo in njeno umestitvijo v vojni čas. Ko sem jo vzel v roke, me ni več spustila.

Kaj je bila zadnja jed, ki ste jo skuhali za kosilo?

Ocvrti moli (ribe), priloga polenta in sveža zelenjava.

Kdaj ste se prvič zaljubili?

V osnovni šoli. Ampak na tiho, pri sebi.

Kaj ste mislili, da boste po poklicu, ko ste bili še otrok?

Voznik avtobusa, ker so me fascinirali veliki volani.

Katera je vaša najšibkejša točka?

Čokolada.