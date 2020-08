Razkrito, koliko je stala obleka, v kateri je blestela Urška

Utrinki s srečanja Pompea in Janše. FOTO: Vlada RS

Žena predsednika vladeje ob nedavnem obisku ameriškega sekretarja za zunanje zadevenaravnost blestela. Nad njenim slogom in eleganco so bili mnogi navdušeni, seveda pa so se znašli tudi takšni, ki so dejali, da je bila izbira obleke ponesrečena.Ne glede na to pa so se uporabniki twitterja in modni navdušenci takoj lotili raziskovanja, kje se da dobiti obleka, ki jo je izbrala Urška. V trgovinah je menda že razprodana, a na spletu se še da dobiti, in to po znižani ceni. Gre za obleko znamke MAX&Co, za katero je bi bilo v redni prodaji treba odšteti 189 evrov, na spletu pa je zdaj znižana na 113 evrov.Preberite tudi:Obleko je kot rečeno popestrila s torbo v živahnem rožnatem odtenku. Gre za torbo znamke Michael Kors, ki si jo je Urška privoščila že pred časom, saj jo je pri sebi imela že pred leti, ko se je udeležila ljubljanskega tedna mode. Gre za torbo, za katero je običajno treba odšteti okoli 200 evrov.