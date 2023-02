Razkrito, kje je rodila Lepa Afna (in kako se je spominja osebje)

Lansko jesen je Lea Filipovič, bolj znana kot Lepa Afna, na instagramu pokazala trebušček in pojasnila, da za to, da postaja vse bolj okrogel, niso krive testenine.

"Komaj čakam, da se spoznava, sreča moja," je tedaj zapisala Lea in kasneje razkrila, da s partnerjem Anžetom Leskovarjem pričakujeta deklico, ki je pred nekaj dnevi prijokala na svet.

Srečna mamica je tudi to novico objavila na instagramu in pod prisrčne fotografije zapisala, da so to najlepši dnevi njenega življenja.

Lepa Afna je z malo afnico že prišla iz porodnišnice, kako je punčki ime, še ni znano, je pa znano, da je na svet prijokala v porodnišnici Postojna, kje sta z mamico pustili lep vtis.