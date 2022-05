Ste videli, kaj si je RTV zamislil za naše letošnje predstavnike na Evroviziji? (VIDEO)

Le še dober teden loči člane zasedbe LPS do nastopa na velikem evrovizijskem odru. V Torinu potekajo zadnje priprave na veliki dogodek. Naši predstavniki bodo skladbo Disko predstavili 10. maja na prvem polfinalnem večeru. Če se jim bo uspelo uvrstiti v finale, bodo na oder še enkrat stopili štiri dni kasneje. Kako dobro se znajdejo najmlajši predstavniki na letošnji Evroviziji, si lahko pogledate na posnetku s prve vaje na velikem odru.

LPS v žametnih bordojsko rdečih oblekah na prvi vaji. FOTO: Eurovision.tv, EBU/Andres Putting

Tisti, ki so si posnetek že ogledali, so navdušeni nad veliko kroglo (kot v diskoteki), ki dela skupini družbo na odru. Komentatorji pa so navdušeni tudi nad njihovo eleganco in nastopi pred številnimi tujimi mediji.

Organizatorji so še razkrili, da bo veliko odprtje prireditve posvečeno miru. Poleg lanskoletnih zmagovalcev iz zasedbe Måneskin bo nastopila pevka Laura Pausini, ki bo tudi gostiteljica večera in bo odpela svoje največje uspešnice. Nastopila bo še prva italijanska evrovizijska zmagovalka Gigliola Cinquetti, ki je zmagala v Københavnu leta 1964 s skladbo Non ho l'età, 10 let pozneje pa je bila s skladbo Si druga.

Lauri Pausini bosta družbo na odru delala še pevec Mika in italijanski radijski in televizijski voditelj Alessandro Cattelan.