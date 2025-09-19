Razkrita vsebina sporočil, ki jih je Sandi pošiljal nevestini priči Milki (FOTO)

V šovu Poroka na prvi pogled se odnosi vse bolj zapletajo. Sandi, ki je bil na poročnem potovanju v Španiji, očitno ni dolgo zdržal brez novih romantičnih skušnjav. Med praznovanjem rojstnega dne z ženo so mu misli uhajale drugam – k prijateljici njegove žene Viktorije.

Milka je bila Viktorijina priča na poroki. FOTO: Planet Tv

Milka, ki je bila celo priča na poroki, mu je že voščila rojstni dan, in to menda še prej kot žena. Kamere so ujele njuno dopisovanje, v katerem si izmenjujeta željo po srečanju. Sandi je celo priznal, da mu je žal, da se ni raje poročil z Milko.

Nekatera sporočila so izginila

Dogajanje v šovu pa vsak teden komentirajo tudi v oddaji Poroka na drugi pogled. Miha Hercog, ki je prebral celoten pogovor med Sandijem in Milko, je razkril, da je bilo v sporočilih veliko osvajanja. »Vmes se je ona malo ustavila in dejala, da ne bi bilo primerno, da se dobita na kavi, ampak je na to kmalu pozabila,« je dejal in dodal, da je bila sicer prav Milka tista, ki je načela pogovor s sveže poročenim moškim. Miha je razkril tudi, da so bila na koncu pogovora sporočila, ki so »izginila«. Instagram namreč ponuja možnost, da se sporočilo avtomatsko izbriše – takoj zatem, ko ga naslovnik prebere.

Del korespondence si lahko ogledate na spodnjih fotografijah (pogovarjata se v tujem jeziku).

Na poročnem potovanju si je dopisoval z drugo. FOTO: Planet Tv