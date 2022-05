Razkrita vsebina razvpite oddaje na nacionalki

Enourna oddaja, ki bo tudi čez poletje na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka, tudi ob praznikih, »bo poglobljeno in temeljito ter v sodobni televizijski formi obravnavala izbrane dnevne dogodke iz Slovenije in sveta«. Vodili jo bodo David Urankar, Liza Praprotnik in Andreja Gregorič.

Oddaja bo razdeljena na več rubrik, znotraj katerih bodo obravnavane različne tematike. Ob ponedeljkih bo na sporedu črna kronika z Jasmino Gregorec Kozole, torek bo namenjen potrošniškim temam in rubriki Koda skupaj z novinarko Ines Kočar, Katja Benčina bo v sredini Panorami obravnavala tematike, ki se tičejo zdravja, četrtek bo dan za znanost in tehnologijo skupaj z Darjo Zupan, ob petkih pa bo Marko Milenkovič z gledalci delil gospodarske teme.

Oddajo bo dnevno zaključila rubrika Magnet, ki bo vsebovala novice iz sveta zabave in slavnih osebnosti tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Vodili jo bosta Karin Sabadin in Tjaša Platovšek.