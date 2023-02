Razkrita pretresljiva vsebina pisem princese Diane: »Če bi vedela, nikoli ne bi pristala na to«

V javnost so prišla zasebna pisma princese Diane, ki med drugim razkrivajo, da nikoli ne bi pristala na ločitev od princa Charlesa, če bi vedela, kako grdo bo na koncu vse skupajpostalo.

Iskreni zapisi pripovedujejo o težkem razhodu in kritizirajo britansko kraljevo družino.

Kmalu bodo na voljo na dražbi, poznavalci pa ocenjujejo, da bi pisma in razglednice lahko dosegle ceno do vrtoglavih 100.000 evrov.

Zbirka 32. pisem in razglednic je nastala med letoma 1995 in 1996. Zapisi so bili namenjeni tesnima prijateljema princese Susie in Tareku Kassemu, avtorica v njih med drugim piše o osamljenosti in bojazni, da prisluškujejo njenemu telefonu.