Razkrili novega voditelja jutranje oddaje: tega pa nismo pričakovali (FOTO)

Neuradno smo izvedeli, da se od voditeljskega stolčka informativne oddaje poslavlja Igor Krmelj, ki naj bi se po naših informacijah odločil, da si želi več časa posvetiti družini. Prav takrat pa smo tudi poročali, da Igor ni edini, ki zapušča komercialno televizijo. Za odhod naj bi se odločil tudi voditelj jutranje oddaje Taiji Tokuhisa. Voditelj, maneken in poslovnež naj bi voditeljsko mesto zapustil zaradi prenatrpanega urnika, saj mu je vse težje usklajevati voditeljsko službo z lastnim poslom.

Prišlo pa je do preobrata, ki ga gledalci niso pričakovali. V jutranji oddaji so razkrili, da v družbo voditeljice Suzane Kozel prihaja nihče drug kot Krmelj. Očitno je popoldansko rutino zamenjal za jutranje vstajanje in tako se bo pridružil simpatični sovoditeljici v bolj sproščenem programu.