V torek, 18. aprila, ob 18. uri bodo v Kulturnem domu Krško odprli samostojno fotografsko razstavo Gorana Rovana Razgledi po krški občini, od 4. aprila do konca meseca pa so njegova dela iz bogatega arhiva iz 70. in 80. let 20. stoletja z naslovom Krško pred desetletji na ogled v Galeriji Krško. Kustosinja razstav, ki sta nastali v sodelovanju z Društvom ljubiteljev fotografije Krško, je Nina Sotelšek. Vstop je prost.

Goran Rovan je Krčan, novinar in fotograf, ki je leta 1983 diplomiral iz novinarstva na današnji fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Leta 1981 se je zaposlil v SGP Pionir, konec leta 1984 pa začel delati kot dopisnik RTV Ljubljana za Posavje. Leta 2009 je prejel zlato plaketo občine Krško. Od leta 2007 je član Društva ljubiteljev fotografije Krško, v okviru katerega je sodeloval na številnih skupinskih razstavah, pripravil je tudi deset samostojnih razstav. V Kulturnem domu Krško se bo predstavil kot dokumentarni fotograf, ki zadnjih štirideset let s fotoaparatom spremlja življenje Krčanov in spreminjanje urbanistične podobe mesta, ki vpliva na življenjske vzorce njegovih prebivalcev.