Ranko Babiću znani čestitajo (FOTO)

Slovenski igralec in stand up komik Ranko Babić je včeraj dopolnil 41 let. Mnogi znani Slovenci mu javno čestitajo, med njimi tudi lepa voditeljica Pia Pustovrh, ki ga je spodbudila, da je začel igrati tudi golf.

S kančkom svojega humorja je o njem takole napisala in mu čestitala: »Eni ga poznate kot Jožeta iz Kursađij, drugi kot Ranca, dve lepotički kot očija in ena krasna dama kot moško copato doma. Ampak Ranko je multipraktik, eden najbolj pristnih Jožetov kar jih naša medijska scena premore. Klikerji mu delajo na polno. Tako zelo, da večina niti ne ve…ostali 'smešni' gospodiči na naši sceni cukajo prav njega za rokav, da jim ustvarja smeha vredne nastope. Sam je nasmejal že celo Slovenijo in bi lahko dobil na Ministrstvu za zdravje kakšno funkcijo, ker smeh je pol zdravja! Poznava se več kot desetletje in kave z njim so kot najboljši privat nastop, ampak Ranko dejansko tako iskreno kot to počne na odru, tako iskreno komentira čisto vsakdanje stvari…in vedno z nasmehom pozdravi še tako bizarno situacijo. In komaj čakam njegove nove projekte.

Tako da, dragi Ranko, ne preveč golf igrat…te rabimo na odrih!

Pa vse naj naj!«

Čestitkam se pridružuje tudi naš portal.