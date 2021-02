Raje izdam nov singel kot prijatelja!

S svojo Zvonko uživa v toplini njunega doma v Škofih pri Gorjanskem v občini Komen. FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

Danes, odlični slovenski filmski, gledališki in televizijski igralec ter glasbenik, praznuje 62 let. In ob tej priložnosti bo luč sveta ugledal videospot njegove nove pesmi Najprej sem se rodil, ki že kroži med poslušalci, posnel pa ga je filmski ustvarjalec, scenarist in režiser. Najprej sem se rodil je ena od trinajstih skladb iz prihajajoče gledališko-glasbene komedije Moj živòt je rokenrol. »Skladbo je navdihnilo dejstvo, da sem se rodil! Tega se radostim. In nisem belouška in sem ta zelen,« pravi vedno nasmejani in duhoviti Gojc. Poleg njega inso v videu zaigrali in zapeli izjemni glasbenikiin, ki je sočasno glasbeni vodja predstave. Čeprav je Gojc dopolnil 62 let, tega ni opaziti. Neverjetna energija in ljubezen do odra ter filma ga ohranjata vitalnega, čeprav je včasih tudi strašansko utrujen. Tokrat bo praznovanje torej povezano z izidom novega videa. Že prej nam je razložil, kako je prišlo do ideje za videospot za novo pesem Najprej sem se rodil. »Odločitev za video je bila jasna že ob snemanju prvega videa z naslovom Moj život je ROKnROL, ki sem ga posnel in zrežiral sam. Nisem pa vedel, komu naj zaupam snemanje in režijo novega singla. Namreč, želim si posneti videe za vseh trinajst skladb, ki jih bo v živo moč slišati v gledališki komediji Moj život je rokenrol! Prepričan sem, da so vse primerne tudi za samostojno pot med poslušalstvo radijskih valov ali drugih avdio in video medijev,« pravi Gojc, ki je prepričan, da je Vasja s svojimi fanti iz ekipe, ki jo sestavljajoinopravil odlično delo.»Če bodo gledalci vsaj za polovico toliko navdušeni kot jaz, smo zmagali!« dodaja in poudarja, da je pri snemanju na Krasu sodeloval tudi njegov sovaščan, umetnik svetovnega kova. Naš sogovornik ponosno dodaja, da njegov videospot izide ob uri njegovega rojstva, torej ob 10.42. Pravi še, da ni prepričan, kdaj si bodo lahko tudi Pomurci ogledali njegovo gledališko predstavo, glasbeno komedijo Moj život je rokenrol. »To je vprašanje za milijon dolarjev. Morda bi lahko odgovoril vladni govorec. Aja, 'uzela ga magla', morda pa bi na to vprašanje lahko odgovorilali pa kakšen inteligenten, dobrohoten minister, prežet z empatijo, kulturo in ljubeznijo do slovenskega naroda?« še razmišlja Gojc.