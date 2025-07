Radovedna Angležinja grdo padla, naši muzikanti so ji priskočili na pomoč

Skupina Zvita Feltna te dni predstavlja novo poletno skladbo z naslovom Clio piči 200, ki je energična in hudomušna, v njej opevajo žurersko razpoloženo družbo in nekoč zelo priljubljen avto številnih Slovencev – renault clio. Fantje so se odločili, da bodo za pesem posneli tudi videospot. Snemanje je potekalo na Krasu, med drugim v znanem drevoredu v Lipici.

Poškodba roke je bila videti precej huda.

»Med snemanjem enega od kadrov, ko smo se vozili z legendarnim cliom, se je v nasprotno smer mimo avta na kolesu peljala starejša gospa. Očitno jo je snemanje pritegnilo, zato se je še nekaj časa med vožnjo obračala nazaj. V nekem trenutku pa je s kolesom grdo padla,« pripovedujejo fantje, ki so v trenutku prekinili snemanje, tekli do kolesarke in ji ponudili prvo pomoč.

»Poškodba roke je vila videti precej huda, zato smo poklicali na pomoč reševalce,« so še povedali. Razkrili so še, da se je nesrečna gospa, sicer Angležinja, fantom večkrat zahvalila in se opravičevala, da jim je uničila snemanje. Feltnaši pa so ji obljubili, da ji bodo poslali videospot, da bo imela spomin na dogodivščino. Po dolgih letih se je v vlogi glavnega pevca preizkusil Theo Čebron, tudi avtor skladbe, ki jo je odpel v duetu s sedanjim vodilnim pevcem Blažem Gecom.

Zanimivo je tudi, da so si fantje v spotu zaželeli nastopiti s prvo izvedbo clia, ki je na naše ceste prvič zapeljal pred 35 leti, torej leta 1990, saj je ta najbolj legendaren. Ker takšnega, ki bi ustrezal, niso dobili na izposojo, so se odločili, da ga kar kupijo. »Med snemanjem smo imeli namen avto porisati z grafiti, a smo videli, da je clio 1, ki smo ga kupili, dejansko še v tako dobrem stanju, da nismo imeli srca, da bi ga uničili. Ko je nekdanji lastnik izvedel, da bo avto v našem novem videospotu, ga je želel takoj odkupiti nazaj, mi pa smo mu to željo tudi uresničili,« povedo fantje iz Zvite feltne.

Po dogovoru z lastnikom bo šel legendarni clio1 na dobrodelno dražbo. Fantje so povedali, da skladbo Clio piči 200 posvečajo vsem zadovoljnim šoferjem in ljubiteljem avtomobilov, še posebno clia. »Verjamemo, da bodo ljudje prepoznali komičnost skladbe, in upamo, da bo vsem tako všeč, kot je nam,« še pravijo glasbeniki. Zagotovo bo uspešnica, saj ima melodija pridih balkanskih trubačev, dopolnjuje pa jo klasična slovenska frajtonarica. Gre torej za mešanico, ki je pri nas v Sloveniji edinstvena. Za končni glasbeni miks in mastering je poskrbel producent Blaž Hribar.