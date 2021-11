Radko Polič: Štirikrat sem umrl

Eden največjih slovenskih filmskih in dramskih igralcev vseh časov Radko Polič - Rac je v šokantni osebni izpovedi za srbski medij Mondo izpovedal stvari, ki so zatresle ves Balkan. Med drugim je priznal, da je v zadnjih sedmih letih kar štirikrat umrl in se znova rodil. »Vse to je laž, da se ti pri umiranju prikazuje luč na koncu tunela ali da se ti pred očmi odvrti življenje,« je bil slikovit, kot zna biti le on. »Vse, na kar sem pomislil takrat, je bilo le, da sem si rekel: U, mater, zdaj pa grem ... Umrl sem v sekundi. Rečeš si le adijo in čao,« osupne s priznanjem. 79-letni igralec je priznal, da je bilo vsako novo prebujanje zanj tudi novo rojstvo. »Zdaj vem, kako je, ko se ponovno rodiš. Moti te svetloba, vidiš ljudi, ki se premikajo, sprva ne veš ničesar, kdo si, kaj si, vse te boli. Počasi se ti vrača um. Po dveh, treh urah si znova sestaviš sliko. Vedno je tako, ne glede na to, ali si že kdaj prej umrl. Izkušnje ti pri tem ne pomagajo,« opisuje svoje bližnje srečanje s smrtjo. Zdravniki se s teboj pogovarjajo kot z otrokom, pravi, ampak to so normalni postopki. »Možgani ti začnejo počasi delovati, čeprav je telo odšlo v ku*ac,« se spominja trenutkov, ko so ga zdravniki nazadnje reševali, menili so celo, da bodo njegovi možgani trajno poškodovani.

Radko Polič - Rac pred SNG Maribor v družbi Janeza Škofa FOTO: MARKO PIGAC

Znano je, da ima legendarni igralec težave s pljuči, saj mora biti ves čas na kisiku, na vsakih šest ur mora inhalirati zdravilo, da lahko njegova pljuča sploh delajo. »Imam še osem srčnih vzpodbujevalnikov, tako da sem še po tem rekorder v Sloveniji,« pravi igralec, ki mu je zaradi zdravstvenih težav oteženo delo v drami in televiziji. Kapetan Deitrich iz filma Balkan Express je še priznal, da so mu cigarete, na dan je pokadil več škatel, enkrat rešile življenje. »V devetdesetih so streljali name, a mi je cigareta pred tem padla iz ust, sklonil sem se, naboj pa je švignil mimo moje glave,« je osupnil s ​priznanjem in Srbom priznal, da se je z njihovim največjim igralcem, že pokojnim Batom Živojinovićem, do krvi stepel zaradi Miloševića, ki ga je popularni Bata označil za mesijo. »Stepla sva se zaradi tega debila, krivca za vse grozote v Jugoslaviji,« je priznal in pogovor sklenil z besedami: »Sveta ne moremo več spremeniti, popraviti, ker smo ga zasrali. Najbolje bi bilo, da ga ukinemo, pa da vse krene na novo. Ampak brez ljudi, saj je človek največje govno.«