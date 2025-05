Radio Maribor proslavil 80 let delovanja (FOTO)

RADIO MARIBOR, najstarejša regionalna radijska postaja v Sloveniji in druga najstarejša v državi, je zaznamoval častitljivih 80 let delovanja. Ob tej priložnosti se je središče Maribora, natančneje Trg svobode, spremenilo v praznično prizorišče, kjer so se zbrali številni poslušalci, mimoidoči ter zvesti prijatelji radia, da bi skupaj proslavili dolgoletno prisotnost te pomembne kulturne in medijske ustanove v slovenskem prostoru.

Praznovanje je spremljal živahen program v živo, ki je trajal vse od jutranjih ur do poznega popoldneva. Obiskovalci so lahko uživali v številnih glasbenih nastopih, nagradnih igrah ter klepetih z znanimi in manj znanimi gosti. Vzdušje je bilo sproščeno in domače, saj se je središče mesta za en dan spremenilo v odprt radijski studio. Dogodek je omogočil neposreden stik med radijskim osebjem in občinstvom, kar je dodatno utrdilo vezi med ustvarjalci in poslušalci.

V okviru praznovanja je Radio Maribor organiziral tudi dan odprtih vrat. Obiskovalci so si lahko ogledali prostore radia in se seznanili z nastajanjem programa. Med najodmevnejšimi glasbenimi nastopi so bili Žan Videc, S.O.S. kvintet, Vražji muzikanti ter legendarni Vlado Kreslin, ki je s svojo karizmo in pesmimi pričaral nostalgično vzdušje. Posebna doživetja so obiskovalcem prinesla srečanja z radijskimi voditelji in simbolična darila.

Dogodek je bil tudi priložnost za pogled nazaj. Radio Maribor je prvič oddajal 13. maja 1945 kot Radio svobodni Maribor. Danes je nepogrešljiv del javnega zavoda RTV Slovenija in pomemben medijski steber severovzhodne regije. Po besedah odgovorne urednice Vesne Martinec vsak dan pripravijo 17 ur programa, s poudarkom na lokalnem poročanju in vsebinah, ki povezujejo skupnost.

Vendar pa niti ta jubilej ne mineva brez skrbi. V času, ko se spopadajo s krčenjem novinarskih kadrov, zlasti v lokalnih medijih, opozarjajo na vse večje medijske praznine zunaj prestolnice. Na Radiu Maribor danes deluje le še 14 novinarjev, kar je tri manj kot konec preteklega leta.

V torto, s katero so proslavili visoki jubilej, so zarezali Matej Žunkovič, v. d. vodje Regionalnega RTV centra Maribor, Vesna Martinec, v. d. odgovorne urednice Radia Maribor, in Mirko Štular, direktor Radia Slovenija. FOTO: MEDIASPEED.NET

V prijetni senci sta si debato privoščila dobro razpoloženi Vlado Kreslin in Gregor Stermecki, glasbeni urednik Radia Maribor, sicer mož pevke Bilbi. FOTO: MEDIASPEED.NET

Koliko spominov in zgodb se je nabralo skozi desetletja sodelovanja! Lepo je bilo spet skupaj videti voditelja Ido Baš in Zorana Turka. FOTO: MEDIASPEED.NET

Legendarna Breda Čepe je danes upokojenka, a držati radijski mikrofon je zanjo še vedno najbolj naravna stvar na svetu. FOTO: MEDIASPEED.NET

Za odlično vzdušje je poskrbel Žan Videc, Mariborčan, ki je navdušil na festivalih MMS in Ema. FOTO: MEDIASPEED.NET