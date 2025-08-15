BUČKE ZA DANES, JUTRI IN POZIMI

Slovenska voditeljica razkrila svoj recept za zdravo življenje: »Če bi ljudje vedeli, na kaj vse vpliva ...«

Zdi se, da je našla ravnovesje med telesnim in duhovnim zdravjem ter da ostaja zvesta sama sebi.
Fotografija: Pevka je očitno stiku s seboj in naravo.
Odpri galerijo
Pevka je očitno stiku s seboj in naravo.

N. P.
15.08.2025 ob 06:42
15.08.2025 ob 06:43
N. P.
15.08.2025 ob 06:42
15.08.2025 ob 06:43

Poslušajte

Čas branja: 2:01 min.

Radijska voditeljica Nuša Rojs, ki jo poznamo tudi kot zmagovalko hrvaškega šova Sanjski moški in nekdanjo pevko skupine Skater, je na družbenih omrežjih pokazala, kako skrbi za svoje telo in dušo. Njeni obroki so polni svežih, domačih sestavin, dnevi pa prepleteni z gibanjem in duhovnim razvojem.

Na instagramu je najprej objavila fotografijo bučk, ki so očitno njen poletni hit. Ob sliki je zapisala: »Si to, kar ješ. Bučke za večerjo, bučke v hladilnik za čez teden, bučke za v skrinjo za čez zimo ... Bučka torej,« je sklenila hudomušno. 

Nato je z utrinkom jutra pokazala, da so jo sončni žarki zvabili na rolerje. Po gibanju je sledil barvit in zdrav vijoličen smuti, v ozadju pa se vidi še kuhana leča, solata iz kumare in paradižnika, ter – kot kaže – pire krompir z zelenjavno omako. Vse skupaj je pospremila z besedami: »Eni bi rekli dieta, jaz pa rečem moj zdrav življenjski slog.«

Vitka in sijoča: Nuša Rojs prisega na zelenjavo. FOTO: Zajem Zaslona Instagram
Vitka in sijoča: Nuša Rojs prisega na zelenjavo. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Zatem je delila še misel, ki se ji je porodila med branjem knjige o duhovnosti in čakrah na vlaku. Zapisala je: »Če bi ljudje vedeli, na kaj vse vpliva hrana, in jim ne bi bilo vseeno zase in za vse okoli njih, bi vsi delali na tem, da bi ohranjali naravo čisto, pridelovali svoje pridelke na naraven način in bili čisti od noter navzven.«

Nuša očitno živi v skladu s svojimi vrednotami – zdravo, aktivno in z veliko mero pozitivne energije. Zdi se, da je našla ravnovesje med telesnim in duhovnim zdravjem ter da ostaja zvesta sama sebi. Če je njena »skrivnost vitke postave« res bučka, je jasno, da jo spremljata še disciplina in pristna ljubezen do zdravega načina življenja.

image_alt
Je to nova smučarska skakalka? Slovenska estradnica si je ogledovala velikanko

image_alt
Slovenka, ki je osvojila hrvaškega sanjskega moškega, srečno zaljubljena z drugim (FOTO)

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Nuša Rojs zdravje bučke zelenjava zdrava hrana hrana dieta zdrava prehrana duhovnost

Priporočamo

Klemenčičevim na pomoč: Izgubili pol hiše, ki jo potrebujejo otroci, pet se jih stiska na 50 kvadratnih metrih (FOTO)
Če imate to število v svoji mobilni številki, vam je zagotovljeno bogastvo
Policija ponoči aretirala Sebastjana Brajdiča (22)
Prosti petki za delavce? Zveni sanjsko, dokler ne bo treba organizirati in plačati dela

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Klemenčičevim na pomoč: Izgubili pol hiše, ki jo potrebujejo otroci, pet se jih stiska na 50 kvadratnih metrih (FOTO)
Če imate to število v svoji mobilni številki, vam je zagotovljeno bogastvo
Policija ponoči aretirala Sebastjana Brajdiča (22)
Prosti petki za delavce? Zveni sanjsko, dokler ne bo treba organizirati in plačati dela

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.