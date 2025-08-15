Slovenska voditeljica razkrila svoj recept za zdravo življenje: »Če bi ljudje vedeli, na kaj vse vpliva ...«

Radijska voditeljica Nuša Rojs, ki jo poznamo tudi kot zmagovalko hrvaškega šova Sanjski moški in nekdanjo pevko skupine Skater, je na družbenih omrežjih pokazala, kako skrbi za svoje telo in dušo. Njeni obroki so polni svežih, domačih sestavin, dnevi pa prepleteni z gibanjem in duhovnim razvojem.

Na instagramu je najprej objavila fotografijo bučk, ki so očitno njen poletni hit. Ob sliki je zapisala: »Si to, kar ješ. Bučke za večerjo, bučke v hladilnik za čez teden, bučke za v skrinjo za čez zimo ... Bučka torej,« je sklenila hudomušno.

Nato je z utrinkom jutra pokazala, da so jo sončni žarki zvabili na rolerje. Po gibanju je sledil barvit in zdrav vijoličen smuti, v ozadju pa se vidi še kuhana leča, solata iz kumare in paradižnika, ter – kot kaže – pire krompir z zelenjavno omako. Vse skupaj je pospremila z besedami: »Eni bi rekli dieta, jaz pa rečem moj zdrav življenjski slog.«

Vitka in sijoča: Nuša Rojs prisega na zelenjavo. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Zatem je delila še misel, ki se ji je porodila med branjem knjige o duhovnosti in čakrah na vlaku. Zapisala je: »Če bi ljudje vedeli, na kaj vse vpliva hrana, in jim ne bi bilo vseeno zase in za vse okoli njih, bi vsi delali na tem, da bi ohranjali naravo čisto, pridelovali svoje pridelke na naraven način in bili čisti od noter navzven.«

Nuša očitno živi v skladu s svojimi vrednotami – zdravo, aktivno in z veliko mero pozitivne energije. Zdi se, da je našla ravnovesje med telesnim in duhovnim zdravjem ter da ostaja zvesta sama sebi. Če je njena »skrivnost vitke postave« res bučka, je jasno, da jo spremljata še disciplina in pristna ljubezen do zdravega načina življenja.