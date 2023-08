Radijska voditeljica: Nikoli ne bom praznovala obletnice poroke

Radijska voditeljica Jerica Zupan, ki ima z dolgoletnim partnerjem dveinpolletnega sinčka, bo, kot kaže, vse življenje živela na koruzi. Ob poročnih slavjih in obletnicah, ki se vrstijo, je na instagramu zapisala, da je obletnica poroke nekaj, »česar ne bom nikoli praznovala.«

Vprašali smo jo, kdo od njiju s partnerjem je takšen nasprotnik poroke in zakaj, in dobili odgovor, da je za vse odgovoren nihče drug kot njen dragi.

»Meni se zdi poroka ena lepa nadgradnja ljubezni, ob tem pa lahko še uživaš v poročnem slavju in se nevesta obleče v poročno obleko. Skratka, želje skoraj vsake ženske. A ta se je pri meni rodila šele takrat, ko sem spoznala svojega partnerja, prej o tem niti nisem razmišljala oziroma sem celo govorila, da se ne bom nikoli poročila. A zdaj bi se,« priznava, a po drugi strani se ne more, saj si njena druga polovica tega ne želi. »Če se tvoj partner ne želi poročiti, potem nimaš kaj,« priznava.

Partnerjevo nezanimanje za poroko pa nikakor ne pomeni, da si ne želi otrok ali pa resne in ljubeče zveze. Nasprotno, zelo lepo se razumeta, a kot pravi Jerica, poroka zanj ni ključni del ljubezni. »Sama jo vidim kot piko na i, on pa kot nepotreben strošek, prisego na papirju, ki vse prenese, stres, ki ga ne potrebuješ, in nasploh nesmiselna odločitev,« nam je naštela partnerjeve razloge, zakaj je nasprotnik zakona.

Jerica po zakonski zvezi vseeno kanček hrepeni, zato se deloma tolaži z ljudskim izročilom »nikoli ne reci nikoli«, hkrati pa obožuje poročne oddaje, kot so denimo take, kjer bodoče neveste pred očmi javnosti izbirajo najlepšo obleko zase. »Tam tudi potočim solzico z njimi, ko najdejo pravo obleko,« se nasmeji energična Jerica in dodaja, da sta s partnerjem za zdaj odlična svata in da so ji poročne zabave ene ljubših.