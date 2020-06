Radijska urednica ponosna na prvenec

»Za tem naslovom se skriva moj pogled na življenje. Prepričana sem, da naključij ni. Ko se ozreš, lahko vidiš, da je imel vsak dogodek in vsak človek, ki ti je prekrižal pot, svoj namen. Sploh pa bi se moral vsak človek iz vsake, četudi slabe preizkušnje vedno kaj naučiti,« pravi Laščanka Janja Ulaga, po poklicu profesorica, sicer pa širši javnosti bolj znana kot urednica in voditeljica najbolj veselega radia pri nas, Radia Veseljak. Triindvajset let že mineva od takrat, ko so jo prijatelji prepričali, da je stopila na oder in zapela. Odtlej je mikrofon njena najboljša družba, pa naj gre za petje ali druženje s poslušalci na radiu. Ker je tudi članica dua Vedrina, ki večinoma preigrava skladbe drugih avtorjev, je začutila, da je napočil trenutek, ko lahko tudi sama kaj prispeva v glasbeno zakladnico. Tako se je rodila pesem, ki je njena prva avtorska in jo je že predstavila javnosti v oddaji Pri Črnem Petru na Planet TV, zanjo pa je posnela tudi videospot. Seveda ne sama, temveč v družbi številnih prijateljev, tudi radijskih. »Aranžma je delo mojega prijatelja Domna Kumra, za miks skladbe je poskrbel Mihael Hercog, videospot pa sem zaupala bratoma Luki in Sašu iz Sviglo production, ki sta se zares potrudila, zato sem bila med snemanjem na trenutke prav ganjena in mi je šlo celo na jok,« pravi Janja. Videospot so snemali v prečudovitem okolju Kranjske Gore, Janji pa sta družbo delala njena radijska kolegica in dobra prijateljica Ajda Mlakar ter Robert Šinkovec iz turistične agencije Relax.