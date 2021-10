Radijka: Da si človek nekaj let ne vzame časa zase, ni najboljše

To, da si človek nekaj let ne vzame časa zase, ni najboljše za glavo, srce in telo.

Vse več govoric kroži o tem, kaj se dogaja s priljubljeno radijsko voditeljico. Odločila se je, da temu naredi konec in spregovori, kaj se z njo dogaja in zakaj je že nekaj časa ne slišimo na radijskih valovih. Korošica sledilcem, prijateljem, kot jih je imenovala sama, sporoča, da je letos ne bo več v studio.V iskrenem zapisu na facebooku je zapisala, da potrebuje dopust, ki pa ga ne bo preživela na peščenih plažah in s koktajlom v roki. Preživela ga bo na svoj način, in to tako, da si bo maksimalno odpočila, ker to nujno potrebuje. Kar nekaj let si ni vzela časa zase, pravi, šest dni na teden je vsako jutro, začenši zelo zgodaj v priljubljenem četvercu v Denis Avdić showu, zabavala poslušalce. Medtem pa je očitno pozabila na skrb zase.»Zadnjih nekaj let sem čas zase običajno nesebično in z največjim veseljem preskočila in se raje prek radia družila z vsemi vami šest juter na teden. Da ne bo pomote, najbolj na svetu sem hvaležna za to in počaščena, da ste me sprejeli v svoja jutra. Ampak to, da si človek nekaj let ne vzame časa zase, ni najboljše za glavo, srce in telo. Verjetno se je v tem znašel že vsak od vas in vsak po svoje rešil to zagato s samim seboj. Jaz sem se odločila, da potrebujem pavzico. Dopust. Mogoče sem mislila, da bo kakšen teden več kot dovolj, ampak ni. Zato tudi pravim, da želim biti iskrena. Če sama nisem okej, ne morem biti okej z drugimi. Taka sem,« je osupnila. Da je humor kljub utrujenosti ni zapustil, je dokazala z objavo na družabnem omrežju, kjer se je fotografirala s kozo in zapisala, da je bila zelo vesela obiska sodelavca. Njeni poslušalci so se že množično odzvali na zapis. Nekateri jo sicer pošiljajo nazaj v službo, večina pa ji želi vso srečo in hitro okrevanje.»Anja, uživaj maksimalno, itak, da te pogrešam na radiu. Vendar si pomembna ti in prav si se odločila. Podpiram. Ostani pozitivna, iskrena, predvsem pa človek,« se glasi le eden izmed zapisov njenih oboževalcev, ki ji tako kot mi pošiljajo dobre želje.