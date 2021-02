Radijec se je spopadel z Jakovom Fakom, videl pa je tri veverice (FOTO)

Jakov Fak je odločen, da bo na svetovnem prvenstvu, ki ga bo med 9. in 21. februarjem gostila Pokljuka, dal vse od sebe. FOTO: MATEJ DRUŽNIK

Radijski voditeljje z veseljem sprejel zanimiv izziv našega najboljšega biatlonca in olimpijca, ki se te dni pripravlja na Pokljuki, kjer bo kmalu največji zimskošportni dogodek do zdaj pri nas, svetovno prvenstvo v biatlonu.Priljubljeni sovoditelj najbolj poslušanega jutranjega programa v Sloveniji Denis Avdić Showa je imel čast, da je progo preizkusil še pred bodočim svetovnim prvakom. Deželak je sploh prvič v življenju stal na biatlonskih smučeh, a mu je treba priznati, da se je kljub nekaj začetnim padcem odlično znašel.»Pokljuka se je pokazala v čudoviti podobi zimske pravljice. Bilo je mrzlo, adrenalinsko in fantastično. Izlet v naročje hribov ti zbistri um in te odpelje v občutja prvinskosti in naravnosti,« je dejal Miha in priznal, da je biatlon zelo naporna športna disciplina.»Po aktivnosti na smučeh moraš umiriti dihanje, da lahko natančno meriš v tarče. Ni lahko postati biatlonec v enem samem jutru pri temperaturi minus 12 stopinjah Celzija, ko ti mrzel zrak pošteno zareže v pljuča. Se pa je zgodila tudi ena zabavna anekdota. Padel sem takoj po startu, presenetljivo dobro sem streljal in na poti gor in dol na Pokljuko zagledal tri veverice,« je v smehu dejal voditelj, ki je bil prepričan, da je na cilj prišel prvi! Sicer pa sta se Deželak in Jakov Fak odlično ujela.»Jakov je pravi profesionalec, nasmejan in odločen športnik, s katerim se ni težko ujeti. Lepo se mi zdi, da nas je na Pokljuko povabil tudi poleti, ko ima več časa,« je zaključil Miha, ki bo s celotno ekipo Radia 1 pošteno stiskal pesti za naše junake na prihajajočem prvenstvu.