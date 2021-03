Radijca sta priredila Jana Plestenjaka za vse mamine sinčke (VIDEO)

Namenila sta jo vsem, ki pri tridesetih letih še vedno živijo v hotelu mama.

Radijska voditeljainsta letos ob materinskem dnevu mamicam poklonila posebno darilo. Posnela in posvetila sta jim pesem, ki pa sta se je lotila na čisto svoj način. Izposodila sta si pesemMeni dobro je, s katero je lani osvojil svoje zveste poslušalce in poslušalke, iz nje pa sta ustvarila pesem za vse mamine sinčke, ki pri tridesetih letih še vedno živijo v hotelu mama. Kori, ki je tudi mojster priredb, nekatere od njih imajo na youtube kanalu tudi več milijonov ogledov, pravi, da sta se za Plestenjakovo pesem odločila, ker smo si jo zadnje mesece vsi mrmrali.»Kamor koli si se obrnil, povsod je bila ta pesem. Ko si prižgal televizijo, je Plestenjak skočil iz oglasa, vrteli so jo na radijskih postajah in včasih sem imel občutek, da bo še hladilnik zapel Meni dobro je,« v smehu pravi Kori. Z Alenom sta se v uresničitev svoje ideje podala na slepo, saj svojega sodelavca še nikoli ni slišal peti. Čeprav se mu je za trenutek zazdelo, da bo njuno sodelovanje prava tombola, pa je bil Kori na koncu presenečen nad svojim sodelavcem.»Na radiu smo se vedno šalili, da je Podlesnik edini voditelj Hitradia Center, ki ne zna peti. Poleg mene tu delajo še pevkein. Ampak fant sploh ni zanič!« presenečeno prizna Kori, ki ni prepričan, ali se bo Alen v prihodnosti večkrat opogumil in v roke prijel pevski mikrofon. Je pa Alen ob tem dodal, da je pesem namenjena tudi njegovi mami