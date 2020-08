Rada ima tišino

Pevka in njen izbranec sta si letos privoščila počitnice na Hvaru. FOTO: Osebni Arhiv

Od temperamentneres ne bi pričakovali, da ima rada tišino, a prav to je pevka razkrila v teh dneh. Na družabnih omrežjih facebook in instagram je pokazala svoj najljubši kotiček, ki je daleč stran od drugih ljudi. Gre za studio Ritem, v katerem znana Slovenka, ki posoja glas tudi številnim risanim junakom, pogosto ustvarja. »To je moj najljubši kotiček. Se usesti v osamo, v tišini, nadeti slušalke in postati junak iz fantazije,« je izdala. Vsem tistim, ki bi o njeni ljubezni do tišine nemara podvomili, pa je jasno povedala, da je večplastna. »Vsak dan sem lahko drug človek. Ne pripenjajte mi identitete, ker plavam v svobodi, ne pustim se ujeti v okvir. Sem razgaljeni model, sem zakriti artist, sem jokavi melanholik in evforični optimist. Ne kažite s prstom name, saj se misli odbijajo od mene v vas,« je poudarila Kataya, ki se je sicer pred kratkim vrnila s čarobnih romantičnih počitnic. Z zaročencemsta počitnikovala na Hvaru.