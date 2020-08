Rad bi uspel brez očetove pomoči

Nisva le oče in sin, ampak tudi glasbenika in iz dveh različnih generacij.

Na glasbeno sceno v Sloveniji se prebija zanimiv hrvaški glasbenik. Mladenič ima glasbo v krvi, saj je sin legendarnega. Kljub znanemu očetu in imenu pa si je zadal cilj, da mu bo uspelo brez očetove pomoči. Njegovi prvi koraki v svetu glasbe so bili seveda z Danielom, ki ga je spremljal na njegovih nastopih. Po nastopu na Zagrebfestu in Hrvaškem radijskem festivalu je ugotovil, da je glasba njegova pot, sodeloval je z različnimi avtorji, lani pa se je poskusil tudi kot kantavtor. Zanimivo je, da si za prvo skladbo za slovensko občinstvo ni izbral kakšne svoje, ampak priredbo velikega lanskoletnega grškega hita, ki v njegovi različici nosi naslov Maksimum. Zanjo je posnel tudi spot na jezeru Bundek pri Zagrebu. »Veselim se novega obdobja in poglavja.Skladbe bodo v prihodnje bolj pozitivne, energične, ta priredba pa je prvi korak v tej smeri,« pravi. Kljub ambicioznosti in načrtom pa se tako kot drugi glasbeniki sooča z nevšečnostmi in posledicami korone. Nastopov tako rekoč ni ali pa so redki, življenje je prilagojeno, prisoten je strah. »Sem v Zagrebu, tudi v tem času, ko bi sicer v normalnih razmerah že nekaj časa užival na poletnih počitnicah. Razmišljam, kam bom šel na dopust, če bom šel. Zaradi korone nisem načrtoval nič posebnega. Podobno kot mnogi drugi čakam, kaj se bo zgodilo, kako se bodo razvijale stvari. Sicer pa imam vsak vikend nastope na porokah in vesel sem, da imam delo. Čas izkoristim tudi za nove skladbe in videospote,« pove.Čeprav ga mnogi sprašujejo, kdaj bosta z očetom posnela kakšen duet, tega za zdaj ni v načrtih. »Bi pa bilo zanimivo, seveda, in bil bi počaščen. Nisva le oče in sin, ampak tudi glasbenika in iz dveh različnih generacij, tako da sem tudi sam radoveden, kakšno skladbo bi si izbrala, še posebno ker bi bila najina avtorska,« pravi.