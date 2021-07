Raay se je na dopustu poljubljal z drugo (FOTO)

Glasbena zakoncain, znana kot Maaraya, sta letos s svojima sinovoma, sodeč po javljanju na družbenih omrežjih, preživela prekrasen dopust na hrvaškem otoku Korčula. Tam sta se srečala z mnogimi svojimi glasbenimi prijatelji, kot so... Opa, Raay tudi s prekrasno pernato lepotico papigo aro.Sredi ene od uličic se je fotografiral s papigo in ji na njen kljunček stisnil poljub. S pernatim bitjem sta se dobro ujela, a kaj, ko je čas narekoval, da je počitnic konec in s tem tudi njunega prijateljevanja. Papiga je ostala na Korčuli in širila dobro voljo med ostalimi turisti, medtem ko je Raay z družino Korčuli za eno leto pomahal v slovo in se odpravil proti Sloveniji. »Še poljub v slovo! Adijo, morje, do naslednjega poletja,« je Marjetka napisala ob fotografiji, na kateri se Raay poljublja s papigo.Marjetka je ob koncu dopusta še sporočila, da so na morju preživeli »ogromno lepih trenutkov, čarobnih sončnih zahodov, večerov s prijatelji, iger zin, ribolov ... Napolnjena z novo energijo se vračava domov! Hvala, morje.«