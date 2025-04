Znani Slovenec priznal: Vsako noč sem si ponavljal "Jutri ne bom jokal"

»Bil sem zelo občutljiv fant. Stvari so me prizadele, kar je seveda imelo posledice tudi med vrstniki. V prvih letih osnovne šole se je pogosto zgodilo, da sem vsakič, ko me je kaj pretreslo, zajokal in bil nato tarča posmeha. Mogoče sem se iz teh izkušenj naučil, da naj fantje ne bi smeli jokati,« nam je v iskrenem intervjuju skupaj z ženo Mojco Fatur zaupal Klemen Slakonja.

Sogovornika sta nam razkrila, da sta odraščala zelo različno, a da so oba dogodki iz otroštva čustveno tako zaznamovali, da sta imela v odraslosti težave z jezo.

»Vsako noč, preden sem šel spat, sem si ponavljal: "Jutri ne bom jokal, jutri ne bom jokal." Dokler res nisem nehal jokati. No, pa se je zato začel v meni nabirati gnev, da ga moram še danes kdaj pa kdaj očistiti. Ko se globoko v tebi naselijo določena čustva in se tega niti ne zavedaš, v nekem trenutku z vso silo butnejo na površino. Ugotoviš, da ni druge, kot da si začneš zlagoma dovoljevati vse to, kar si potlačil, žalost, jezo ...« pravi Slakonja.

...

Zakonca sta nam v pogovoru povedala, kako sta se spopadla s potlačenimi čustvi in kako je to vplivalo na njun partnerski odnos. Klemen pa nam je med drugim tudi priznal, kako so ga očitki iz mladosti, ko so mu drugi govorili, »da ni dovolj možat«, privedli celo do točke, da se je začel spraševati o svoji spolni usmerjenosti. »Začel sem se spraševati, ali sem mogoče gej tudi sam,« nam je povedal v intervjuju, ki ga lahko ta trenutek že preberete NA TEJ POVEZAVI.