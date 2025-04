VIDEO: Življenje pri 50. je polno modrosti in svobode

Metka Albreht, nekdanja Miss Slovenije, priznana stilistka in kostumografinja, znana po svoji energiji in nasmehu, vsak dan začne s pohodom na Šmarno goro, saj ji gibanje pomeni meditacijo in sprostitev. Nataša Rhind-Tutt, učiteljica joge, vizažistka in nekdanja plesalka Kazine, živi med Ljubljano in Londonom, kamor jo je ponesla ljubezen – njen soprog britanski igralec Julian Rhind-Tutt, ki je med drugim zaigral v filmski uspešnici Napoleon.