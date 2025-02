VIDEO: Zakaj se ženske in moški danes težko razumemo? (Urban Urbanc in Damjana Bakarič)

Ženske v osnovi povsem drugače delujemo kot moški, imamo drugačne poglede na življenje, a ko je govora o eksistencialnih potrebah, vsi hrepenimo po enakih rečeh.

O tej tematiki smo v tokratnem podkastu razpravljali z Damjano Bakarič, avtorico knjižnih uspešnic Na tesnobi, Na boljše, Razmerja in Pogumna srca, univerzitetno diplomirano komunikologinjo, publicistko, motivatorko in predavateljico ter Urbanom Urbancem, učiteljem AEQ metode, avtorjem knjige Bitje luči, predavateljem in svetovalcem za medsebojne odnose ter avtentičen način življenja.

Damjana Bakarič pravi: »Preizkušnje so tiste, ki nas v odnosu vodijo naprej, v bolj trden odnos!«

Damjana, ki se v zadnjem obdobju osredotoča na delavnice o odnosih med moškim in žensko, vsak mesec organizira dogodke z naslovom Srečaj me, za vse, ki si želijo graditi zavesten ljubezenski, prijateljski ali poslovni odnos. Ob opazovanju parov pravi, da je resnično tanka meja med tem, da s partnerjem čutimo neverjetno povezanost, in tem, da se sprašujemo, ali imamo sploh še kaj skupnega.

Urban Urbanc: »Moški in ženska sta dve različni vesolji.«

Urban je prepričan, da skozi odnose lažje spoznavamo sebe, v to pa nas v osnovi sili že nagon, zakon časa in zakon o nadaljevanju vrste. Pa vendar se pogosto v odnosu zgodi, da se ne vidimo, slišimo, čutimo. Urban pravi, da so moški bitja akcije, ženske čutenja, da moški potrebujejo argumente, ženske pa povezanost, zato je ključni temelj vsakega odnosa komunikacija.

Česa si torej želijo sodobne ženske in po čem hrepenijo sodobni moški? Vabljeni k poslušanju celotne epizode podkasta, ki ga najdete na začetku tega prispevka.