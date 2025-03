VIDEO: Ujetniki zaslonov, spletno nasilje in stiske mladih (Dan Podjed in Lucija Čevnik)

Čeprav smo v tokratnem podkastu začeli z vprašanjem, kako zelo so z zasloni zasvojeni naši otroci in ali se zavedajo nevarnosti digitalnega sveta, pa tudi, kako ukrepati ob spletnem nasilju, smo z gostoma prišli do pomembnega spoznanja – ključno vlogo pri tem igra zgled odraslih. Tudi mi smo namreč ujeti v isto past zasvojenosti z zasloni in se soočamo z enakimi izzivi kot naši otroci.

V tokratnem podkastu smo razpravljali s strokovnjakom dr. Danom Podjedom, antropologom, pisateljem in predavateljem, ki opozarja, da so nam telefoni prinesli veliko dobrega, a nas hkrati zasvojili do te mere, da včasih težko posvečamo čas rečem v fizičnem svetu. Dan je tudi član iniciative Odklopi.net, ki se ta hip bori za zakonsko omejitev pametnih telefonov v šolah in vrtcih.

V studiu se nam je pridružila dr. Lucija Čevnik, profesorica, predavateljica in avtorica več knjig, ki poudarja, da se lahko od otrok veliko naučimo, Lucija veliko predavanj med mladimi in odrasli posveča grajenju zdrave samopodobe v različnih izzivih.

Dan Podjed: Sam sebi sem namestil starševski nadzor

Dan Podjed, ki ga je eden izmed novinarjev zaradi pobude za omejitev mobilnih telefonov v hudomušnem smislu imenoval »najbolj osovražen človek med mladostniki«, se zaveda resnosti problema in priznava, da stik z mobilno tehnologijo omejuje tudi sebi in svojim otrokom:

»Že večkrat sem dejal, da sem infoholik, nekdo, ki je pregloboko padel v zaslone, pa sem svoj prvi telefon dobil šele pri 23. letih. Jaz sem celo sam sebi namestil starševski nadzor in dal ženi šifro,« odkrito pove Dan, ki dodaja, da so zaslonski svetovi tako zanimivi, da je otroke težko pritegniti s klasičnimi stvarmi.

»Zato pri peticiji ne gre za ludistični projekt v smislu, prepovejmo zaslone, zavrzimo telefone, pojdimo nazaj v votlino, temveč ravno nasprotno. Gre za zavedanje o tem, kako bomo sobivali s tehnologijami, kako jih je smiselno uporabljati in predvsem, da slednja ne izrablja nas,« je konkreten Dan, ki dodaja, da si v prihodnje želi več znanja računalništva, informatike, več algoritemskega razmišljanja, več znanja o Chat GPT-ju in drugih jezikovnih modelih, predvsem pa da si želi več tovrstnih izobraževanj v vzgojno-izobraževalnih procesih.

Lucija Čevnik: Kako otroku ali mladostniku omejiti telefon?

Uporaba telefona je v številnih družinah postala stalna točka konfliktov. Starši skušajo postaviti meje, otroci pa jih vedno znova prestopajo. Govorimo o omejitvah in pravilih, a dejstvo je, da veliko staršev teh meja ne zna ali ne zmore postaviti. Zakaj je vendarle to tako težko?

Po besedah dr. Lucije Čevnik se težava ne pojavi šele v najstništvu – njene korenine segajo veliko globlje. Če odnos zaupanja in spoštovanja ni bil vzpostavljen že od malih nog, bo kasneje omejevanje uporabe telefona še težje, zato je po njenih besedah ključno, da starši že zgodaj postavijo jasne temelje zdrave uporabe tehnologije.

Lucija dodaja, da so lahko zasloni odlično orodje za učenje, raziskovanje in povezovanje, a hkrati tudi nevarno orožje – tako proti sebi kot proti drugim. Zato je odgovornost staršev, da otroke naučijo pametne in odgovorne uporabe:

»Pomembno je, da znamo tehnologijo izkoristiti za svoje dobro, ne pa da postanemo njeni ujetniki, zato sta izobraževanje in zgled staršev ključna pri tem – otroci se učijo predvsem z opazovanjem nas, odraslih.«

Vabljeni k poslušanju celotne epizode podkasta, ki ga najdete na začetku tega prispevka.