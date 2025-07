VIDEO: To so bile Anitine zadnje besede (Karmen Ogulin in Vasja Jager)

Marsikdo je šele ob avtobiografiji Anite Ogulin presenečeno ugotovil, kako zahtevno življenje je imela vse od rosnih dni in kako si je kljub težkim obdobjem zmogla ustvariti ljubečo družino.

Anita je poskrbela, da njena otroka nista občutila grenkobe, ki jo je okusila sama, zmogla je odpustiti tudi svojim staršem, ki jih je vse do smrti negovala in spremljala, s hvaležnostjo in brez zamer.

Anitine besede Tako zelo vas imam rada so tudi naslov knjige, prav te besede pa so po besedah hčere Karmen in Vasje, zapuščina svetu, saj je prav vsakogar, ki ga je spoznala, iskreno imela neizmerno rada. Prisluhnite podkastu! TUKAJ - na Onaplus.si.