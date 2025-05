VIDEO: Hormonske spremembe in vitalnost v vseh življenjskih obdobjih (Lorella Flego in Erika Brajnik)

V tokratnem podkastu OnaPlus smo osvetlili hormonske spremembe, ki pri večini žensk nastopijo po tridesetem letu. Gre za pogosto spregledane procese, ki pomembno vplivajo na telesno zdravje, čustveno stabilnost in doživljanje lastnega telesa.

Iskali smo razumevanje, naravne in celostne rešitve ter načine podpore, ki ženskam omogočajo, da te spremembe preživljajo zavestno, brez občutka osamljenosti ali potrebe po tihem prenašanju stisk.

V pogovoru sta se nam pridružili Erika Brajnik, mednarodno priznana naturopatinja, predavateljica in terapevtka, ki verjame, da telo vedno govori – le prisluhniti mu moramo. Njeno delo temelji na povezovanju narave, znanosti in prakse, izkušnje pa črpa iz več kot 20 let dela z ženskami, ki si želijo ravnovesja, ne le diagnoz. Ter Lorella Flego, modna poznavalka in televizijska voditeljica, ki je v iskrenem pogovoru delila svojo osebno izkušnjo s perimenopavzo. Lorella svoj smisel za estetiko in lepoto prenaša tudi na razumevanje notranjih sprememb ter z njimi povezanih izzivov sodobne ženske.