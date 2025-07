Vasja Jager: Najin stik z Anito Ogulin je bil grobo pretrgan

Vasja Jager je eden redkih, ki mu je Anita Ogulin, izjemna ženska in humanitarka, zaupala najbolj intimne podrobnosti svojega življenja. Celo več kot le zaupala, Vasja je imel čast, da je Anitino življenje popisal v knjigo z naslovom Tako zelo vas imam rada (Mladinska knjiga). V podkastu Oneplus je spregovoril tudi o tem zanimivem naslovu.

»Ko sva pisala knjigo, nisva imela naslova. Verjela sva v to, da se bo naslov našel sam od sebe, ko bo knjiga napisana. Ta stavek, ’tako zelo vas imam rada’ je bila njena zapuščina temu svetu. Ona je to ves čas govorila in tako močno si je še želela živeti ravno zaradi tega, ker je imela ljudi tako rada in bi jim še veliko rada dala. Ko se je knjiga sestavila, se mi je ravno ta stavek zdel najboljši opis tega, kar je ona udejanjala,« opisuje avtor knjige.

V pogovoru opiše proces nastajanja knjige, kakšni so bili njuni četrtki in kdaj jih je bilo konec. »Ta stik, kakorkoli je bil ljubeč in izpolnjujoč, ni imel časa, da bi zrasel v reden odnos, ker ...