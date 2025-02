Urban Urbanc: Moški v resnici samo sporočamo "Daj, objemi me"

Urban Urbanc zase pravi, da je človek, ki si bo, če poklic, ki bi mu ustrezal, še ne obstaja, tega ustvaril sam. Ko je ugotovil, da so na področju psihološke pomoči in predvsem podpore ob težavah, na katere naletijo v odnosih, moški v bistveno slabšem položaju kot ženske, se je odločil poiskati načine, kako lahko najprej sebi in potem ostalim moškim pomaga. Sedaj je učitelj AEQ metode, avtor knjige Bitje luči, predavatelj in svetovalec za medsebojne odnose ter avtentičen način življenja.

Po vseh izkušnjah, ki jih je pridobil ob srečanjih tako z ženskami kot moškimi, svetuje, da naj moški sprejme svojo moškost, svojo seksualnost, da ve, kdo on je, da ga ni strah tega priznati, da je jasen, integriran, da je direkten, da pove, tisto, kar čuti, ga ni strah povedati tistega, kar je prav zavoljo tega, da ne bi povedal, le za to, da bi ugajal ali naredil tisto, kar je lažje, udobneje in bolj fino.

»Veliko stvari, ki jih integrirani moški naredi, niso prijetne, celo zelo neprijetne so, ampak ve, da je to prav. Nekdo, ki zna voditi svojo družino in želi za tiste, ki jih ima rad tudi poskrbeti ter nuditi varnost - pri tem imam v mislih čustveno varnost, saj za materialno varnost danes znajo ženske zelo dobro oziroma celo bolje poskrbeti - zna postaviti meje in se ne izogiba konfliktom zgolj za to, da bi bil mir pri hiši,« pravi Urban ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.