Slovenski zdravnik priznal: Ne vem, ali bom ostal v zdravstvu

Igralka Lara Jankovič, ki slovi po tem, da je brez dlake na jeziku, je v novem intervjuju iskreno spregovorila o romantičnih odnosih, razhodih in intimi.

»Prideš do točke, ko si moraš kdaj priznati, da tudi ljubezen mine, ali pa si mogoče čez leta spoznal, da s partnerjem nisi tako kompatibilen, kot je bilo videti na začetku. Ugotoviš, da nimata več skupnih ciljev, temeljnih zanimanj. In ljudje bi si morali to priznati,« nam je povedala in namignila: »Povem vam, če bi mene mož prevaral, bi se vprašala, zakaj. Ne bi samo robantila proti njemu, ampak bi se vprašala, zakaj nekaj med nama ni v redu, kaj je iskal pri drugi ženski. Kdaj se je treba tudi vase zazreti.«

...

Podobno meni tudi voditeljica, prevajalka in profesorica doc. dr. Blažka Müller, ki je bolečim preizkušnjam navkljub ostala zvesta sama sebi in se ni uklonila pritiskom drugih.

»Verjamem v tisto ljubezen, ki je v meni. Tako so me naučili – da se lahko ljubim. Ne da se moram. Da se smem. Zdaj, ko sem dovolj zrela za kaj takega, si dovolim dati tudi nasvet: ljubezen in neodvisnost. To sta vrednoti, ki ju je vredno zasledovati. Bodimo pa tudi praktični: danes, v svetu, kakršen je, neodvisen pomeni biti zlasti ekonomsko neodvisen. Le če imaš svoj denar, lahko rečeš ne. To velja za vse, a še posebno za ženske. Če nekaj znaš, če zmoreš s tem preživeti, si lahko svoboden človek. Da lahko rečeš ne strupeni zvezi, ne slabi službi, ne slabemu odnosu ... In veste: jaz sem vredna, lahko sem sama, sama svoja, samosvoja, ker tako sem najbolj z drugimi, in grem naprej po svoji poti,« nam je razkrila v intervjuju.

...

O vrednosti življenja razmišlja tudi priljubljeni infektolog in pisatelj dr. David Zupančič, ki je kljub svoji mladosti eden najbolj prepoznavnih slovenskih zdravnikov. Tik pred izidom nove knjige nam je v pogovoru zaupal: »Rekel sem, da bi rad ostal zdravnik ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.