Slovenska fotografinja navdušuje na svetovni razstavi v Dubaju

S čudovito serijo fotografij se slovenska fotografinja predstavlja na svetovnem umetniškem sejmu World Art Dubai.

»Nova fotografska serija Florachronia je počastitev ženske moči, neverjetne energije in lepote. Florachronia je brezčasna muza, kjer čas diha skozi cvetne listke, svetlobo, večno preobrazbo in stalno spreminjajočo lepoto življenja,« nam je zaupala fotografinja Mankica Kranjec Ducheyne.

World Art Dubai združuje več kot 10.000 umetniških del od več kot 400 priznanih galerij in samostojnih umetnikov. V Dubaju se predstavlja več kot 65 držav in med njimi je tudi Slovenija.

»Fotografije so bile ustvarjene v najtežjem obdobju mojega življenja, po smrti mojega očeta. Tako je serija postala hkrati del žalovanja in poklon - razmislek o krogu življenja, o lepoti sprememb in o tihem pogumu preobrazbe,« je zapisala ob objavi fotografij.

V seriji so predstavljene štiri boginje, Aurelia, Mira, Vespera in Skadina, vsaka od njih predstavlja en letni čas in hkrati eno življenjsko obdobje ... Več o tem TUKAJ - na Onaplus.si.