Slovenka, nekoč odvisna od drog, uresničila svoje sanje

Ko je Magdalena Horjak v mladosti poskusila ekstazi, so se stvari počasi stopnjevale in postala je odvisna od heroina. V tistem trenutku se ni zavedala, da se je znašla v začaranem krogu zasvojenosti, saj je domnevala, da to ni nič takega.

Potem pa se je zaradi ljubezni odločila, da premaga odvisnost, zato upravičeno pravi, da je njena zgodba kot pravljica o sodobni Pepelki.

Kako ste se ujeli v past drog?

Odraščala sem v Piranu, kjer je bilo veliko odvisnikov od drog. Med njimi so bili tudi moji prijatelji, očim je kadil marihuano, alkohol je bil ves čas prisoten, zato se mi to ni zdelo nič takega. Pravzaprav me je zelo zanimalo, kaj je tako mamljivega pri teh stvareh.

Začelo se je postopoma, najprej sem poskusila alkohol, potem marihuano. Nato pa sem na neki zabavi poskusila ekstazi, kar so bila vstopna vrata v svet drog, čeprav se mi tudi to ni zdelo nič takega.

Ekstazi dvigne dopamin in sprošča serotonin, zato si zelo vesel, vzhičen, srečen. Toda potem je učinek ekstazija popustil in sem bila depresivna, žalostna, saj telo ni moglo proizvesti toliko dopamina.

Včasih sem bila zjutraj zaradi ekstazija še vedno zelo polna energije in nemirna, zato sem potrebovala nekaj, da me pomiri. Na začetku je zadostovala trava, pozneje sem poskusila heroin, ki zelo hitro povzroči fizično in psihično odvisnost ...