INTERVJU

Slovenka, nekoč odvisna od drog, uresničila svoje sanje

"Zjutraj je bila moja prva misel droga," iskreno pove Magdalena Horjak, ki je bila nekoč odvisna od drog, danes pa je mama treh deklet z uresničenimi sanjami.
Fotografija: Magdalena Horjak, foto: Željko Čerović
Odpri galerijo
Magdalena Horjak, foto: Željko Čerović

Danaja Lorenčič
21.08.2025 ob 09:54
21.08.2025 ob 09:54
Danaja Lorenčič
21.08.2025 ob 09:54
21.08.2025 ob 09:54

Poslušajte

Čas branja: 1:48 min.

Ko je Magdalena Horjak v mladosti poskusila ekstazi, so se stvari počasi stopnjevale in postala je odvisna od heroina. V tistem trenutku se ni zavedala, da se je znašla v začaranem krogu zasvojenosti, saj je domnevala, da to ni nič takega.

Potem pa se je zaradi ljubezni odločila, da premaga odvisnost, zato upravičeno pravi, da je njena zgodba kot pravljica o sodobni Pepelki.

Kako ste se ujeli v past drog?

Odraščala sem v Piranu, kjer je bilo veliko odvisnikov od drog. Med njimi so bili tudi moji prijatelji, očim je kadil marihuano, alkohol je bil ves čas prisoten, zato se mi to ni zdelo nič takega. Pravzaprav me je zelo zanimalo, kaj je tako mamljivega pri teh stvareh.

Začelo se je postopoma, najprej sem poskusila alkohol, potem marihuano. Nato pa sem na neki zabavi poskusila ekstazi, kar so bila vstopna vrata v svet drog, čeprav se mi tudi to ni zdelo nič takega.

Ekstazi dvigne dopamin in sprošča serotonin, zato si zelo vesel, vzhičen, srečen. Toda potem je učinek ekstazija popustil in sem bila depresivna, žalostna, saj telo ni moglo proizvesti toliko dopamina.

Včasih sem bila zjutraj zaradi ekstazija še vedno zelo polna energije in nemirna, zato sem potrebovala nekaj, da me pomiri. Na začetku je zadostovala trava, pozneje sem poskusila heroin, ki zelo hitro povzroči fizično in psihično odvisnost ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Magdalena Horjak odvisnost droge heroin prepovedane droge

Priporočamo

Strogo varovan 39-letni Cezar pred sodnikom: bil naj bi pravi strah in trepet med kriminalci
Novi udarec za Fabjana: o šokantnih podrobnostih spregovoril še peti varovanec
Odjeknila eksplozija blizu Ljubljane, nastalo za več tisočakov škode
Premium
Romske tolpe tepejo otroke: »To je preseglo vse meje! Kje so pravice naših otrok?«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Strogo varovan 39-letni Cezar pred sodnikom: bil naj bi pravi strah in trepet med kriminalci
Novi udarec za Fabjana: o šokantnih podrobnostih spregovoril še peti varovanec
Odjeknila eksplozija blizu Ljubljane, nastalo za več tisočakov škode
Premium
Romske tolpe tepejo otroke: »To je preseglo vse meje! Kje so pravice naših otrok?«

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.