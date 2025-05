Slovenka, ki se je zapisala v zgodovino: Rešila življenje možu, a ji niso verjeli

Severna stena Špika je nekoč veljala za nepreplezljiv zid, a drobni 22-letnici je leta 1926 uspelo nemogoče, s svojim podvigom pa se ni vpisala samo v slovensko zgodovino, ampak so jo slavili tudi v tujini.

Miro Marko Debelak so gore poklicale že v mladosti in kot 16-letna se je leta 1921 pridružila prvemu gorniškemu klubu na Slovenskem, klubu Skala. Tam je spoznala veliko somišljenikov in se v navezah začela lotevati različnih plezalnih podvigov.

Leta 1926 se je s soplezalcem Stanetom Tominškom podala v severno steno Špika, ki je tedaj veljal za enega največjih problemov Vzhodnih Alp. Marsikdo jo je poskušal osvojiti, a dotlej brez uspeha.

Mira in Stane sta devetstometrsko smer (ki je danes znana kot Direktna smer v Špiku) premagovala dva dni, in to z Miro na čelu, saj je ta ves čas plezala prva v navezi in iskala najboljšo pot. Ko jima je vzpon uspel, sta se zapisala v zgodovino, Mira, ki je podvig vodila, pa je tako doma kot po svetu obveljala za eno najboljših alpinistk tedanjega časa. Rečeno je bilo, da je bila mlada alpinistka tako spretna in sposobna, da je pri premagovanju zloglasne stene le štirikrat zabila klin.

Debelakove se danes spominjamo kot ene največjih ženskih alpinistk, ki je v 20. letih prejšnjega stoletja močno spodbudila razvoj slovenskega alpinizma. V času, ko so bile ženske v gorah redkost, je opravila okoli sto alpinističnih vzponov, od tega preplezala kar 23 prvenstvenih smeri, med katerimi je bila tudi »slovenska smer« na najvišji gori Škotske Ben Nevisu, in bila kot prva ženska sprejeta v