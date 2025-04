Slovenka, ki navkljub bolezni kratkih prstov pleza in niza izjemne dosežke

Že strah pred višino je precejšna ovira za človeka, ki se odloči, da bi postal plezalec. Bistveno težje je, če se je rodil s simbrahidaktilijo, kar pomeni bolezen kratkih prstov.

Manca Smrekar ima oboje, strah pred višino, prirejeno posebnost roke (v zarodku se namreč leva roka ni razvila in ji manjkajo vsi prsti), nagaja pa ji tudi ADHD, kar vpliva na mentalno stanje, ki ga zahteva plezanje.

A zase pravi, da so jo od nekdaj privlačili izzivi zunaj običajnih okvirjev, in tako je pristala v plezanju. Je aktualna evropska podprvakinja v paraplezanju, lansko sezono je na vseh tekmah svetovnega pokala stala na stopničkah, kar jo seveda uvršča med najbolj uspešne slovenske paraplezalke.

Pleza od svojega 22. leta, od leta 2021 je članica državne reprezentance. V istem letu, ko se je pridružila reprezentanci, je osvojila 4. mesto na svetovnem prvenstvu v Moskvi, letos pa bo ta rezultat skušala izboljšati v Južni Koreji.

Paraplezanje je postala tudi paralimpijska disciplina, paralimpijsko premiero bo disciplina doživela v Los Angelesu leta 2028, na udeležbo pa močno upa tudi Manca.

Že zdaj je njena zgodba izjemna, za pomembne dosežke v športu je prejela tudi Bloudkovo plaketo, največ pa bi ji pomenilo, da bi k paraplezanju spodbudila čim več otrok invalidov.

Rodili ste se s posebno roko, a kot sem brala, ste športno aktivni že od otroštva. So vam starši vzbudili ljubezen do športa in vaše invalidnosti niso jemali kot ovire, da katerega športa ne bi zmogli?

Vsi v družini so bili zelo aktivni . Pri športu res nikoli ni bilo zadržkov in tudi sama svoje posebnosti nisem videla kot ovire. Je pa res, da se niti doma niti v šoli nismo nikoli zares ukvarjali z mojo roko in drugačnostjo.

Šele kasneje, ko sem bila najstnica, se je včasih zgodilo, da so me vrstniki zbadali. Torej, o drugačnosti se nismo veliko pogovarjali, večji problem je bila moja zadržanost. V družbi se nisem znašla, nisem se znala postaviti zase, po drugi strani sem bila hiperaktiven in zelo čustven otrok.