Nekdanji minister danes kmetuje in meditira: Zame je ključen notranji mir

Kljub svoji bogati politični karieri je Simon Zajc svoje življenje usmeril v kmetijstvo. Kmetija Pr' Čižman, ki je v lasti njegove družine že več kot sto let, je v času pandemije, ko so že skoraj sprejeli odločitev, da kmetijo zaprejo, s povpraševanjem po domačih izdelkih, ponovno zaživela in začela rasti.

Kako se je iz političnega parketa vrnil k domači kmetiji, o meditacijah in življenjskih nazorih, pa tudi o tem, zakaj bi vsak izmed nas lahko kupoval na bližnji kmetiji, sva se s Simonom pogovarjala v domači kuhinji njihove kmetije v Jaršah.

Simon, ste človek številnih talentov, kako to, da ste se v življenju znašli v tako različnih vlogah?

Zelo dolgo časa sem se držal pravila, da če se mi je pojavila priložnost, nikoli nisem rekel ne. Ena od prvih je bila skrb za vozni park za različna podjetja, ki se je razvil iz študentskega dela. Podobno se je zgodilo, ko so me vprašali, ali bi pisal kolumne za revijalni tisk, delal na radiu, na televiziji. Vedno je bil moj odgovor pritrdilen. Prvi ne, ki sem ga izrekel, je bil pred vstopom v politiko, saj najprej nisem bil navdušen nad političnim udejstvovanjem. Nato sem sprejel izziv. Ta moj ja me je pripeljal do različnih del, posledično sem nabral tudi veliko izkušenj. To je najbrž povezano tudi s tem, da ne maram monotonosti.

Ampak vzgoja v tradicionalni družini na kmetiji pa najbrž ni bila tako svobodna in odprta?

Starši so mi privzgojili predvsem to, da mi ničesar ni težko narediti. Dolge ure, stres, to me ne uniči. Se je pa treba staršem enkrat upreti in iti svojo pot. Tudi če ti starši želijo dobro, moraš narediti svoje napake. Tako sem se podal na pot lastnih preizkušenj ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.