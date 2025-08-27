Saša Gerčar: Pri 50 letih se je vpisala na faks in uspela z lastno znamko (VIDEO)

Saša Gerčar je s svojimi izdelki, ki jih ustvarja pod imenom Kura Fura, nasmejala že marsikaterega Slovenca, sama pa je v ustvarjanju našla pot k sebi. Danes s svojimi ilustracijami, izdelki in besedili nagovarja ženske, ki si upajo izstopati.

Njena dela so prežeta z duhovitostjo, iskrenostjo in drznostjo – prav takšna, kot je bila tudi njena odločitev za spremembo življenjske poti.

»Zrasla sem iz tega, ko sem reševala sebe,« pove gostja, ki je svojo kariero najprej gradila kot direktorica v ameriškem podjetju, a po skoraj 20 letih hudo zbolela, kar je bil jasen znak za nujno spremembo.

»Toliko časa, kot sem izgubljala zdravje, sem ga tudi dobivala nazaj. Iskala sem poti sama pri sebi, ne s tabletami, ne s pomočjo zdravnikov, ampak sem dojela, da moram najti nekaj v sebi. In potem sem se vrnila v otroštvo, iskala svoja otroška veselja. Kaj me je takrat veselilo, ko še nisem drvela skozi življenje, ker še družba ni imela takega vpliva name?

Naredila sem seznam otroških želja. Tam je bilo risanje, pes, vožnja z motorjem, cel kup takih sanj, ki si jih potem v odraslem svetu sploh ne upaš postaviti,« pravi in dodaja, da je, ko se je iztrošila, ugotovila, da se je pozabila veseliti, zdaj pa je prav to veselje njeno glavno vodilo. »Seveda se še kdaj zapletem, ampak potem hitro rečem ne, tega ne bom počela, to me ne veseli.« Več o tem TUKAJ - na Onaplus.si.