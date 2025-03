Priznani slovenski zdravnik iskreno: Moja partnerica je preprečila najhujše

Izšla je nova Onaplus! Marčevsko številko že tradicionalno posvečamo izboru Ona 365, ki slavi izjemne ženske, ki so s svojim delom zaznamovale preteklo leto. Sinoči smo vam razkrili, da je izmed deseterice letošnjih nominirank Ona 365 postala Špela Miroševič, doktorica znanosti, psihoterapevtka in biopsihologinja, ki je svoje življenje posvetila iskanju zdravila za sina Urbana z redko gensko motnjo CTNNB1, njena misija pa je kmalu presegla lastnega otroka, saj si prizadeva, da bi zdravilo urbagen postalo dostopno vsem otrokom s to boleznijo in jim omogočilo boljšo prihodnost.

»Moje poslanstvo se je hitro razširilo z Urbana na vse otroke. Ko enkrat spoznaš starše in njihove otroke, se nanje navežeš, jih vzljubiš. Vidiš njihove stiske in ne more ti biti vseeno. Vse nas povezuje to, da imamo doma bolnega otroka, in ob vsem tem bi težko mislila samo na svojega Urbana – vem, da se bom borila za vse. Ocenjujemo, da bi se klinična študija lahko začela v prihodnjih mesecih,« nam je zaupala v intervjuju.

Prizadevanje za bolnike vodi tudi priznanega hematologa prof. dr. Sama Zvera. Čeprav predstojnik hematološkega oddelka UKC Ljubljana zase pravi, da ni preveč sočuten ali človekoljub, se ne bi nikoli mogel obrniti stran od trpljenja ljudi. »Da ne bi pomagal nekomu, čeprav bi mu lahko? Da bi gledal nekoga, ki trpi, in bi mi bilo vseeno? Ne!« je povsem jasen.

V svežem intervjuju, ki ga najdete v marčevski Oniplus, nam je cenjeni zdravnik, ki se osebno spopada z diganozo parkinsonove bolezni, zaupal tudi, kako težko obdobje je za njim. Eno od zdravil, ki jih prejema, mu je namreč povzročilo hude stranke učinke, zaradi katerih je doživel silovito psihotično stanje.

»Ko pomislim na to obdobje, mi je zelo zelo hudo,« se spominja s solzami v očeh. »Si lahko predstavljate, da sem bil v nekem trenutku scela prepričan, da mi partnerica streže po življenju?! Niti iz svojega stanovanja nisem hotel, da bi šel na pregled. Klical sem policijo, naj pridejo pome in me varujejo. Na srečo sta istočasno prišla dva res dobra in zvesta prijatelja in me spravila ven. Težka izkušnja. A tudi to je človeško. Lahko sem samo srečen, da nisem nikomur ničesar storil, in za to gre zasluga moji gospe, ki je preprečila najhujše, klicarila na vse konce, mi preprečevala stike, že dogovorjene sestanke in srečanja, da nisem škodil ljudem naokoli.«

V novi Oniplus ne spreglejte tudi intervjuja z Mojco Seliškar Toš, predsednico ustanove Pustimo jim sanje, ki že od leta 2009 vodi humanitarni projekt rehabilitacije otrok in žrtev vojne v Gazi. Doslej ji je na zdravljenje v Slovenijo uspelo pripeljati 207 ranjenih otrok, oktobra lani pa še deset, kar je bil res svojevrsten podvig, kajti tokratna genocidna vojna je neprimerljiva z vsemi poprej.

V pogovoru nam je razkrila, kako ji uspeva in česa jo učijo otroci, ki so izgubili vse, a človečnosti, ki jo teptajo vojne grozote, ne. »Naučili so me tega, da lahko cenim življenje, ki ga imam v Sloveniji, in sem hvaležna zanj. Eden od otrok je rekel: »Vi gledate ptice na nebu, mi pa letala, ki nas bombardirajo.« To pove vse,« nam je med drugim zaupala.

Še ena Slovenka, katere dejanja odmevajo širom sveta, je Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, ki je lani s kolektivom zagnala pobudo Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice), povezala več kot tristo evropskih organizacij in v manj kot letu dni zbrala več kot milijon podpisov za varen in dostopen splav.

Kovačeva nam je v pogovoru priznala, kako težavna je bila pravzaprav njihova naloga. Čeprav so jih podprli zvezdniki (denimo Severina in Mark Ruffalo), so bili prostovoljci na terenu tisti, ki so opravili neverjetne premike. »Ta kampanja me je naučila, da čudežne rešitve preprosto ne obstajajo. Kampanje ne more postaviti na noge objava na facebooku, znana osebnost, ki se postavi zanjo, temveč se za uspehom skriva garanje tisoč ljudi, ki se odločijo, da bodo nekaj naredili, nekaj spremenili.«

V intervjuju nam je Nika, ki se je nedavno vrnila iz New Yorka, tudi zaupala, kako so se spremenile ZDA, odkar je na oblasti Donald Trump, in zakaj v Inštitutu prejemajo vse več sporočil Američanov, ki se želijo zoperstaviti strahovladi.

V marčevski številki je z nami spregovorila tudi nekdanja novinarka Katarina Matejčič, ki se danes ukvarja s finančnim izobraževanjem žensk. Z znanjem, ki si ga je pridobila v dolgoletni karieri, želi opogumiti ženske, da se ne zadovoljijo samo z malenkostjo, ki jim ob koncu meseca ostane od plače, ampak da se naučijo upravljati s svojim denarjem in ga oplemenititi ter posledično zaživijo bolj kakovostno in brezskrbno življenje.

Samo varčevanje, ni odgovor, pravi: »Bolj kot to, da imam kup denarja na računu in živim zelo skromno oziroma si nič ne privoščim, zagovarjam uživanje v življenju in vedno nova doživetja, seveda še vedno na racionalen način.«