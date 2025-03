Poglejte, kaj počne hči našega igralca Boruta Veselka

Čeprav jo zaradi priimka nekateri še vedno povezujejo z njenim očetom Borutom, je Katarina Veselko oseba mnogih interesov - po poklicu je psihologinja, po strasti improvizatorka, v javnosti pa je poznana kot ambasadorka poguma.

Poleg tega je tudi mama treh deklic, zato je iskreno spregovorila o največjih izzivih starševstva v sodobni, vedno bolj individualizirani družbi ter pojasnila, zakaj verjame v moč skupnosti.

V izobraževalno-dokumentarni seriji Posebne zgodbe: Samozavest in samopodoba ste dejali, da »v naši kulturi ni dovolj, da smo povprečni. Biti moramo nadpovprečni, uspešni, da se počutimo samozavestno.« Zakaj se v sodobni družbi tako zelo poudarjajo uspehi in narašča strah pred povprečnostjo?

V zadnjem času se to pri nas spreminja zaradi vpliva zahodne kulture. Kajti tradicionalno je bilo v Sloveniji izstopati iz povprečja nevarno, saj smo bili zgodovinsko gledano dolgo časa pod vladavino drugih.

Odkar pa smo več v stiku z zahodno, predvsem ameriško kulturo, ki poudarja individualizem, doseganje uspehov in presežkov, je tudi pri nas obveljala miselnost, da so uspešni ljudje samo tisti, ki so izjemni. K temu je delno prispeval tudi razmah socialnih omrežij, kjer se ljudje prikazujejo v najboljši luči, saj se objavljajo samo izjemne stvari, ne pa izseki iz povprečnih življenj.

Zato ni nič čudnega, da številni ljudje sklepajo, da živijo slabše v primerjavi z drugimi. Toda večina ne živi nadpovprečnega življenja – mogoče na kakšnem področju, ne pa na vseh.

Bojimo se, da povprečno življenje ni dovolj, ves čas nas spremlja strah, da nismo dovolj – da je naša vrednost odvisna od tega, da nas bo svet dojel kot izjemne, posebne. Če pa živimo navadno, srečno življenje, imamo družino ali krog prijateljev, službo, ki je v redu, a ni tako posebna, da bi se znašli v medijih, se hitro komu zazdi, da je to preskromno življenje.

Kakor da bi vsi morali doseči več, kar se v kapitalizmu zelo splača. Če so ljudje prepričani, da so in imajo premalo, poskušajo to nadomestiti s stvarmi, ki jih je mogoče kupiti.

Ste tudi sami kdaj imeli občutek, da morate dosegati uspehe, sicer vas drugi ne bodo sprejemali?

Zelo me je zaznamovalo očetovo sporočilo, da ne smeš biti ...