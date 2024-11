»Pogledal me je kot kanto za smeti«

Simona Vodopivec je pevka, ustvarjalka muzikalov, nekdanja radijska satiričarka in žena našega srebrnega olimpijca Jureta Franka. V podkastu Sovoznik se je z gostiteljem odpeljala na glasbene vaje, kjer so priprave na praznične nastope v polnem teku. Pogovor je razkril njeno pot od radijskega humorja do zahtevnih odrskih produkcij ter tudi vpogled v življenje z srebrnim olimpijcem Juretom Frankom.

