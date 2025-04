Neža Maurer: za eno njenih najlepših pesmi se skriva velika tragedija

Njena poezija in proza sta se dotaknili mladih in starih, saj je pisala tako za otroke in mladino kot za odrasle. Za sabo je pustila izjemen ustvarjalni opus, katerega krona je leta 2019 izdana velika pesniška kolekcija Nekaj zelo zelo lepega, ki obsega več kot 20 pesniških zbirk za odrasle in otroke, številne njene pesmi pa so bile uglasbene in prevedene v mnoge tuje jezike.

Neži Maurer pri literarnem ustvarjanju nobena tema ni bila tuja. Najraje je sicer pisala o ljubezni, za katero je dejala, da je smisel življenja in da je brez nje težko živeti. Pred leti nam je v intervjuju za prilogo Ona zaupala: »Človeška duša je lahko popolnoma mrtva. Podobno kot posekano deblo. Sploh če otroka, odraslega ali starca nima nihče rad. Iz pomanjkanja ljubezni pa se rojeva zloba.«

A tudi težke preizkušnje je literarna velikanka, ki se je rodila 22. decembra 1930 v vasi Podvin pri Polzeli in na začetku kariere delovala kot učiteljica, znala ubesediti na tankočuten način, ki se je dotaknil in navdihnil bralca, gotovo tudi zato, ker je Maurerjeva sama v življenju izkusila kar nekaj bridkosti.

Med drugim je dve leti po rojstvu hčerke Eve Škofič Maurer (danes priznane klovnese in tudi pisateljice) izgubila moža Hermana Škofiča in ostala sama z dvema otrokoma (hčerko Evo in sinom Miklavžem Škofičem Maurerjem, ki je bil pilot in je leta 2015 umrl v nesreči v Sierri Leone). Poleg otrok je ...