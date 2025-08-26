INTERVJU

Neverjetna zgodba Slovenke, ki se je po 6 tednih zbudila iz kome

Športnica in študentka dentalne medicine se je zaradi nesreče morala znova naučiti govoriti, pisati in hoditi. Preberite, kako je zbrala moč, okrevala in kaj počne danes.
Fotografija: Klara Krošelj, foto: Blaž Samec
Klara Krošelj, foto: Blaž Samec

Danaja Lorenčič
26.08.2025 ob 11:32
26.08.2025 ob 11:34
Danaja Lorenčič
26.08.2025 ob 11:32
26.08.2025 ob 11:34

Leta 2019, ko je bilo pred njo le še osem izpitov, je Klara Krošelj silovito trčila v kombi in utrpela hude poškodbe. Njeno življenje je viselo na nitki, saj je prišlo do možganskega hematoma, zato je izgubila spomin.

Ko se je po šestih tednih prebudila iz umetne kome, je sledila zahtevna in dolgotrajna rehabilitacija. Toda s predanostjo, vztrajnostjo in odločnostjo je dokazala, da je mogoče začeti znova.

»Po nesreči, ko sem se prebudila iz kome, se nisem mogla premikati, saj so zaradi dolgotrajnega ležanja mišice povsem atrofirale, zato sem se jih morala na novo naučiti uporabljati, ker nisem mogla niti hoditi,« pravi Klara, ki ji je ukvarjanje s športom zelo koristilo pri okrevanju.  

Kaj se je zgodilo tisto usodno popoldne, aprila leta 2019, ko ste doživeli prometno nesrečo?

Vračala sem se iz fakultete, bila sem zelo utrujena in močno je deževalo. Nasproti mene je pripeljal kombi. Ko sem pritisnila na zavore, me je zaneslo na nasprotni pas in sem trčila vanj. Dogodka se ne spomnim.

Kaj točno se je zgodilo, ne vem, temveč so mi to povedali drugi, ker je prišlo do možganskega hematoma in retrogradne amnezije. Zaradi udarca sem bila v komi na intenzivni negi, kar je trajalo šest tednov ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.

