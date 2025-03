Natalija Verboten: Takrat se mi je sesul svet

Ko je bila stara štiriindvajset let in je bila ena od najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih izvajalk, je doživela medijski linč, kar je bilo zanjo še toliko bolj boleč, saj se je v tistem obdobju spopadala tudi z zdravstvenimi težavami.

Toda Natalija Verboten se je na očeh javnosti s tem spoprijela dostojanstveno in pokončno, čeprav so jo pritiski lomili in je na neki točki zasovražila svoje telo. O tem je v intervjuju spregovorila tudi zato, da bi se ljudje zavedali, da zasramovanje pušča posledice.

Nedavno ste priznali, kako neprijetno ste se počutili, ko ste bili na vrhuncu slave in je v medijih odjeknila novica o vaših prsih. Kaj se je takrat dogajalo?

Bila sem v precej težkem obdobju. Po eni strani sem bila zelo uspešna, pravzaprav sem bila najbolj popularna izvajalka v državi, po drugi strani pa sem imela zelo slabo samopodobo, zato me je to prizadelo.

Takrat sem namreč doživela izgorelost, seštelo se je več stvari: slaba samopodoba, perfekcionizem, preveč samokritična sem bila in sem ogromno pričakovala od sebe – tako v psihičnem kot tudi v fizičnem smislu. V tistem obdobju sem opravljala tri službe naenkrat in sem ves čas samo delala.

Na neki način je bilo pretiravanje z delom beg pred izzivi, ki mi jih je prineslo življenje. Vse se je nabiralo v meni, ker stvari nisem reševala sproti. Izgorelost se mi je zgodila na vrhuncu kariere, ker je bilo ogromno dela ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.