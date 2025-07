Mojca Mavec iskreno o ločenem življenju v partnerski zvezi

»Sem človek, ki je zelo rad sam, samota mi zelo veliko pomeni. Ko žalujem, najraje žalujem sama. Všeč mi je, da živim sama, čeprav nisem sama. Rada imam dvojino, a živim sama. Če vse ostane tako, kot je zdaj, je zame okej,« pravi Mojca Mavec, ki je v pogovoru za Nedelo razbijala prepričanja o tem, kakšno mora biti življenje ženske po 50. letu.

Da bi si zgradila dom, družino, vozila dober avto in imela vikend na morju, ni bila nikoli njena potreba, zato danes tudi ne obžaluje, da tega ni v njenem življenju. Ima pa ogromno drugih izkušenj, ki jih v tradicionalnih ženskih vlogah ne bi doživela. Tega se še posebej zaveda, ko jo kdo ustavi in pohvali zgodbe, ki jih ustvarja za televizijo na potovanjih po svetu.

»Ko ti kdo na ulici reče kaj takšnega, je to najlepša nagrada. Vredna je vsega, kar sem v življenju doživela slabega ali čemur sem se mogla odpovedati. Moje delo je moj način življenja. Nisem si ustvarila družine, to je bila moja odločitev, nimam avtomobila, to je moja odločitev, nimam stanovanja v lasti, ki bi si ga sama kupila … Ampak vse to je moja odločitev. Zdi se mi, da mi je ta poklic, ta način življenja, prinesel tudi veliko dobrega in da že zdaj lahko rečem: absolutno je vredno.«

Za Mavčevo je na prvem mestu svoboda, ki mnogim ljudem skozi leta spolzi iz rok, a ona jo je pri sebi vztrajno negovala in se ni ozirala na to, kar ženskam žal še vedno narekuje družba ...