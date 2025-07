Mlada Slovenka z redko boleznijo: Kot bi bila že zjutraj nekoliko opita

»Friedreichova ataksija (FA) je redka dedna bolezen, ki nastane zaradi genetske napake. Ta povzroči izgubo funkcije gena frataxin (FXN), ki se nahaja na kromosomu 9,« redko bolezen opiše izr. prof. dr. Damjan Osredkar, dr. med., predstojnik Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana in dodaja: »V Sloveniji se v povprečju na dve do tri leta rodi oseba s FA. Vemo za dva otroka s to boleznijo.«

S to boleznijo se je rodila tudi Nike Rappl Vencelj, danes mlada ženska, ki je bila že kot otrok zelo aktivna in polna življenja. V otroštvu se je od svojih vrstnikov razlikovala le v tem, da se je večkrat spotaknila, delovala malce ’štorasto’.

Pri 12 letih je zbolela za atipično pljučnico, a se je po obisku osebne zdravnice in specialistov domov vrnila s povsem nepovezano diagnozo – Friedreichovo ataksijo:

»Zdravniki so sprva sumili, da gre za blago obliko artritisa, vendar nihče ni bil povsem prepričan. Po dodatnih pregledih so me napotili k psihologinji – morda so menili, da je del težav tudi psihosomatski. Psihologinja je opazila, da imam v rokah blag tremor, bila sem bolj počasna, lahko bi rekla, da sem bila štorasta. Kar je bilo nenavadno, saj mi motorika nikoli ni povzročala težav. Psihologinja me je napotila naprej k nevrologinji. Hitro mi je postavila diagnozo na osnovi fizičnih znakov – ni reakcije pri patelarnem refleksu, slabše ravnotežje, hitra utrujenost … Kasneje pa je genetski test potrdil Friedreichovo ataksijo,« spoznavanje s svojo diagnozo opiše Nike