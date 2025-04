Metka Albreht ganljivo o očetu: Do danes se nisem sprijaznila, da ga ni več (VIDEO)

»V bistvu sploh nisem vedela, v kaj se spuščam. Moji starši niso bili ambiciozni, in ko sem mami povedala, da sem se prijavila na lepotno tekmovanje, mi je rekla: "Joj, Metka, o ne." Ampak meni je bil to en velik žur, ker so bile takrat res hude nagrade, hodilo se je po diskotekah. Moja starejša sestra je vsak vikend prišla k nam, da je videla, kaj vse sem prinesla domov s teh tekmovanj,« nam je o svojih začetkih na lepotnih tekmovanjih zaupala Metka Albreht, ki je leta 1993 osvojila naziv miss Slovenija.

Spominja se, da se je udeleževala vseh mogočih dogodkov, ki so se odvijali vsak konec tedna in za nagrade prejemala cvetje, nakit in oblačila, ko so jo okronali za miss Slovenije, pa je prejela tudi avto, rdeč kabriolet Alfa Romeo Spider, ki ga je isto leto prejela tudi miss sveta.

»Dala sem streho dol in harala. To je bilo zame zelo lepo obdobje. In če me kdo vpraša, ali bi še enkrat ponovila svoje odločitve, bi rekla absolutno, ja!. To je doživetje, ki ga ne doživiš vsak dan in ga ne pozabiš nikoli. Stara sem bila 17 let, ko sem prvič letela z letalom v London, kjer smo bile tekmovalke 14 dni. Meni se je odprl svet. Pa ko smo potem šle na tekmovanje za miss sveta v Južno Afriko, vse z enakimi kovčki, enako oblečene. Za eno sedemnajstletnico iz Postojne je bilo to res vau. Kaj naj rečem, božansko,« nam je pripovedovala Albrehtova. Več o tem TUKAJ - na Onaplus.si.