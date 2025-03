Lucija Čevnik: Tako naj ravnajo starši, preden otrok prvič dobi telefon

Aktualni podkast Oneplus obravnava perečo tematiko, s katero se ukvarja večji del družin z najstniki. Dr. Lucija Čevnik, profesorica, predavateljica in avtorica več knjig, ter dr. Dan Podjed, antropolog, pisatelj in predavatelj, sta z voditeljico Manco Čampa Pavlin spregovorila o smiselnosti omejevanja uporabe telefonov med otroki, o tem, kdo je največji zgled otroku, o spletnem nasilju, o tem, koliko časa na telefonih preživijo otroci tehnoloških velikanov in tudi, kaj se v družini zgodi, ko omejimo uporabo telefona.

Spletno nasilje lahko mlade spravi v hudo stisko

Pri spletnem nasilju je značilno, da žrtve nastali situaciji težko pobegnejo. Komentarji, objave in sporočila jih lahko zasledujejo povsod, kar lahko povzroči izjemno čustveno stisko.

Dr. Čevnik opozarja, da moramo biti starši posebej pozorni na opozorilne znake, saj otroci, ki doživljajo spletno nasilje, pogosto postanejo tihi, se zapirajo vase, slabše spijo, nimajo apetita in se izogibajo šoli. Pomembno je, da se ne odzovemo panično, temveč da jim prisluhnemo, jih podpremo in skupaj z njimi poiščemo ustrezne rešitve.